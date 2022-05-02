2 Мая 2022 17:08

Около 90% высаживаемых в Нур-Султане деревьев приживается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице уделяется особое внимание озеленению города. В текущем году планируется высадить около 1 млн зелёных насаждений, как и в прошлом году, в том числе в зелёном поясе города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Есть ряд факторов, которые влияют на рост, развитие и приживаемость зелёных насаждений. Необходимо учитывать и суровые климатические погодные условия. К примеру, деревья, высаженные по правильной технологии посадки и получающие нормированный уход, имеют процент отпада не более 5%.

Если учитывать компенсационную посадку, которая проводится строительными компаниями, то здесь процент отпада составляет около 11%, что тоже весьма неплохой показатель, учитывая резко континентальный климат города. В данном случае рост наблюдается из-за того, что стройкомпании зачастую используют некондиционный материал. Для того чтобы снизить процент отпада, акимат запретил стройкомпаниям самим непосредственно проводить компенсационную посадку, так как при посадке очень важно, чтобы эту работу проводили именно специалисты», - сказал руководитель ТОО «Астана-Зеленстрой» Айбар Наурызали.

Работы по озеленению проводятся специалистами во всех районах города, в том числе в жилых массивах, парках, общественных пространствах и др. К примеру, в ботаническом саду в прошлом году было высажено 5 тыс. деревьев, в текущем году планируется высадить ещё 3 тыс. деревьев.

По словам Айбара Наурызали, при посадке зелёных насаждений ТОО «Астана-Зеленстрой» проводит необходимые агротехнические мероприятия: использует свой посадочный материал, обрабатывает деревья от вредителей и болезней, использует минеральные и органические удобрения, оказывает своевременный полив и др. В своей структуре «Астана-Зеленстрой» имеет собственный питомник площадью 350 га.

В городе также проводится системная работа по восстановлению существующих систем полива, оснащению локальными системами полива новых мест посадки.