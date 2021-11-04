Около 90% стихийных свалок ликвидировано в Казахстане – Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о работе по утилизации стихийных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится работа по утилизации и недопущению стихийных свалок. На сегодня ликвидировано 86% из 7,3 тыс. свалок. При этом, показатели Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей ниже средне республиканского», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, проведены рейдовые мероприятия. К ответственности привлечено около 17 тысяч правонарушителей, наложено штрафов на сумму 25 млн. тенге.

«В Казахстане имеется более 3,0 тыс. полигонов ТБО, из которых менее 20% соответствуют экологическим и санитарным нормам. Особо остро данный вопрос стоит в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях», - заключил министр.