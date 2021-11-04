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    11:19, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Около 90% стихийных свалок ликвидировано в Казахстане – Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал о работе по утилизации стихийных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится работа по утилизации и недопущению стихийных свалок. На сегодня ликвидировано 86% из 7,3 тыс. свалок. При этом, показатели Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей ниже средне республиканского», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По его словам, проведены рейдовые мероприятия. К ответственности привлечено около 17 тысяч правонарушителей, наложено штрафов на сумму 25 млн. тенге.

    «В Казахстане имеется более 3,0 тыс. полигонов ТБО, из которых менее 20% соответствуют экологическим и санитарным нормам. Особо остро данный вопрос стоит в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях», - заключил министр.


    Теги:
    Экология Минэкологии
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