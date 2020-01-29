Около 90 проектов будет реализовано к 175-летию Абая в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане к 175-летию Абая планируется реализовать около 90 проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

На заседании областного общественного совета заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов рассказал, что в Абайском районе и городе Семей планируется реализация 88 проектов по строительству объектов, проведению ремонта и благоустройства. В частности, уже ведется строительство школы на 300 мест в селе Караул, а также будет отремонтирована дорога областного значения и улицы населенного пункта.

На территории мемориального комплекса «Жидебай» будет построен музей Абая и благоустроен родник Сырт Қасқабұлақ.

Кроме того, во время юбилея планируется задействовать дополнительно свыше 30 автобусов, которые будут курсировать по направлениям «Семей - Караул», «Жидебай - Караул - Этноаул».