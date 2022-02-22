+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 90 неблагополучных семей поставили на учет в Петропавловске

22 Февраля 2022 02:02
Поделиться:
Около 90 неблагополучных семей поставили на учет в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за один месяц привлекли к ответственности по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей 43 родителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 февраля
Завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей в Экибастузе «Снесите нас немедленно»: акимат Алматы ответил на требования жителей ветхого дома Фейк: Нобелевский лауреат подтвердил связь ревакцинации и ВИЧ

По информации пресс-службы департамента полиции, на учет в этом году поставили восемь неблагополучных семей. Всего таких семей в Петропавловске – 86.

Сейчас сотрудники отдела ювенальной полиции собирают материал на лишение родительских прав 37-летней матери двоих детей.

Соседи сообщили в полицию, что в частном доме по улице Копай без присмотра находятся семилетняя девочка и трехмесячный мальчик. Их мать дома, но в состоянии алкогольного опьянения. Женщина нигде не работает, детей воспитывает одна.

Ее доставили на медицинское освидетельствование, результаты которого показали алкогольное опьянение средней степени. Детей поместили в детскую областную больницу.

«В поле зрения женщина попадает уже не в первый раз. Она состоит на учете в отделе ювенальной полиции городского управления полиции. В январе была рассмотрена на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при городском акимате. Привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей», - рассказала начальник отдела ювенальной полиции города Эльмира Абушева.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 февраля
Завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей в Экибастузе
«Снесите нас немедленно»: акимат Алматы ответил на требования жителей ветхого дома
Фейк: Нобелевский лауреат подтвердил связь ревакцинации и ВИЧ
Популярное
1 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
2 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
4 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
5 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
6 18-летний казахстанец будет играть в составе участника Лиги Европы
Читайте также
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 февраля
Четыре студенческих общежития строятся в Акмолинской области
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
18-летний казахстанец будет играть в составе участника Лиги Европы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив