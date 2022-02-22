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вчера 22:55
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вчера 22:45
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Около 90 неблагополучных семей поставили на учет в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за один месяц привлекли к ответственности по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей 43 родителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, на учет в этом году поставили восемь неблагополучных семей. Всего таких семей в Петропавловске – 86.
Сейчас сотрудники отдела ювенальной полиции собирают материал на лишение родительских прав 37-летней матери двоих детей.
Соседи сообщили в полицию, что в частном доме по улице Копай без присмотра находятся семилетняя девочка и трехмесячный мальчик. Их мать дома, но в состоянии алкогольного опьянения. Женщина нигде не работает, детей воспитывает одна.
Ее доставили на медицинское освидетельствование, результаты которого показали алкогольное опьянение средней степени. Детей поместили в детскую областную больницу.
«В поле зрения женщина попадает уже не в первый раз. Она состоит на учете в отделе ювенальной полиции городского управления полиции. В январе была рассмотрена на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при городском акимате. Привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей», - рассказала начальник отдела ювенальной полиции города Эльмира Абушева.
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