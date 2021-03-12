Около 90 человек спасли на автодорогах области карагандинские спасатели
За прошедшие сутки 11 марта спасатели ДЧС Карагандинской области совместно с силами воинской части 52859 МЧС РК проводили работы по эвакуации людей из заснеженных трасс Осакаровского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Абайского районов, а также городов Караганды и Темиртау. Проведенными мероприятиями спасено и эвакуировано 87 человек.
В Осакаровском районе на 19 км автодороги «Осакаровка – Нура» на очищенный участок дороги было отбуксировано 3 автомобиля, в салонах которых находились 9 человек. На автодороге «Кызылорда-Павлодар» из технически неисправного автомобиля спасены и доставлены в п.Молодежный 5 человек.
В Бухар-Жырауском районе из технически неисправного легкового автомобиля спасено 5 человек. Кроме того, в больницу г.Караганды из с. Каракудук Бухар-Жырауского района доставлена женщина, нуждавшаяся в госпитализации.
В Жанааркинском и Абайском районах из застрявших в снежном заносе автомобилях спасено 5 человек.
На автодороге «Караганды-Темиртау» из остановившегося в заторе легкового и общественного транспорта были доставлены в город Темиртау 54 человек.
Также спасательные работы про водились на участках автодорог «Подъезд к г.Караганда» и «Сортировка-Пришахтинск».
Для проведения аварийно-спасательных работ были задействованы 35 человек личного состава и 13 единиц техники.
ДЧС Карагандинской области при ухудшении погодных условий рекомендует:
- не выезжать за пределы населенных пунктов!
- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия!
- по возможности находится в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе!
- воздержаться от пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды!
- одеваться соответственно изменениям погоды!
О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам – 112 или 8(7212) 43-36-36, 43-37-37.