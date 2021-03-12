РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:40, 12 Март 2021 | GMT +6

    Около 90 человек спасли на автодорогах области карагандинские спасатели

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На автодорогах Карагандинской области проведены спасательные операции. В Осакаровском, Бухар-Жырауском, Жанааркинском и Абайском районах и в городах Караганда и Темиртау из заснеженных трасс спасатели эвакуировали 87 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За прошедшие сутки 11 марта спасатели ДЧС Карагандинской области совместно с силами воинской части 52859 МЧС РК проводили работы по эвакуации людей из заснеженных трасс Осакаровского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Абайского районов, а также городов Караганды и Темиртау. Проведенными мероприятиями спасено и эвакуировано 87 человек.

    В Осакаровском районе на 19 км автодороги «Осакаровка – Нура» на очищенный участок дороги было отбуксировано 3 автомобиля, в салонах которых находились 9 человек. На автодороге «Кызылорда-Павлодар» из технически неисправного автомобиля спасены и доставлены в п.Молодежный 5 человек.

    В Бухар-Жырауском районе из технически неисправного легкового автомобиля спасено 5 человек. Кроме того, в больницу г.Караганды из с. Каракудук Бухар-Жырауского района доставлена женщина, нуждавшаяся в госпитализации.

    В Жанааркинском и Абайском районах из застрявших в снежном заносе автомобилях спасено 5 человек.

    На автодороге «Караганды-Темиртау» из остановившегося в заторе легкового и общественного транспорта были доставлены в город Темиртау 54 человек.

    Также спасательные работы про водились на участках автодорог «Подъезд к г.Караганда» и «Сортировка-Пришахтинск».

    Для проведения аварийно-спасательных работ были задействованы 35 человек личного состава и 13 единиц техники.

    ДЧС Карагандинской области при ухудшении погодных условий рекомендует:

    - не выезжать за пределы населенных пунктов!

    - не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия!

    - по возможности находится в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе!

    - воздержаться от пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды!

    - одеваться соответственно изменениям погоды!

    О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам – 112 или 8(7212) 43-36-36, 43-37-37.


    Теги:
    Дороги Погода Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!