Около 9 тысяч врачей из Восточно-Казахстанской области повысят квалификацию за рубежом

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие 3 года около 9 тыс. врачей Восточно-Казахстанской области повысят квалификацию в ведущих зарубежных клиниках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Повышать квалификацию врачи будут в медицинских центрах Великобритании, Израиля, Литвы, России, Польши, Кореи, Украины, Италии.

«В связи с внедрением в региональную медицину лучших технологий и инновационных методов лечения особое внимание уделяется повышению квалификации врачей», - отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.





Всего за 3 года обучено 5 511 врачей, в том числе 276 - в ведущих клиниках мира. Проект был реализован в рамках трехуровневой программы по подготовке врачей. В частности, по области реализуется комплексный план развития здравоохранения. За 3 года также было закуплено 1 080 единиц нового медицинского оборудования. Открыты центры роботохирургии, политравмы, ортопедии и офтальмохирургии, а на базе Больницы скорой медицинской помощи Семея была открыта гибридная операционная. В районных центрах Алтай и Аягоз созданы инсультные центры II уровня.

























Фото: Пресс-служба акима ВКО