Около 9 тысяч медработников планируют вакцинировать на первом этапе в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Первого февраля Карагандинская область присоединится к массовой вакцинации от коронавируса. На первом этапе планируют привить препаратом «Спутник V» около 9 тысяч медицинских работников региона. О проведении вакцинации рассказала руководитель Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегенова, передает МИА «Казинформ».

Сейчас в Карагандинской области идёт подготовка центров вакцинации. Всего откроют 115 кабинетов. В центрах вакцинации предусмотрены зоны поствакцинального наблюдения. В течение получаса с момента ввода препарата человек останется под наблюдением медсестры. Затем шесть дней все получившие вакцину будут находиться под наблюдением участковых врачей посредством аудио- и видеозвонков.

Обучение уже прошли более 500 медработников из разных городов и районов области. Своим опытом с карагандинскими специалистами управления здравоохранения по видеосвязи поделились и российские эксперты. Обсуждались самые актуальные вопросы о вакцине «Спутник V». В состав спикеров вошли московские и петербургские специалисты, занимающиеся перевозкой вакцины, а также биолог и врачи-инфекционисты.

По словам медиков, российская вакцина «Спутник V» безопасна. Это двухкомпонентный препарат, который вводится с интервалом в 21 день. Разработчики взяли за основу аденовирусные векторы, которые используются с 70-х и уже достаточно хорошо изучены. Механизм простой: к аденовирусу, лишённому гена размножения, присоединяется вирус S-шипа (та самая «корона»). В составе вакцины аденовирусы двух типов. Поэтому она вводится в два этапа.

Вакцина «Спутник V» имеет особенности в логистике. При её транспортировке необходимо соблюдать температурный режим -20° C. Поэтому перевозка будет осуществляться в специальных термоконтейнерах, которые держат заданную температуру в течение 48 часов. Их объём составит 80 литров. Запись температурного режима будет вестись логгерами. Впоследствии электронный регистратор данных можно подключить к компьютеру и отследить, были ли колебания в температуре. Кроме того, управлением здравоохранения были закуплены специальные медицинские морозильники для хранения вакцины.

«Более 2 млн человек в России уже провакцинировано. Смертельных случаев не зарегистрировано. У некоторых вакцинированных зафиксирован гриппоподобный синдром, который проходит в течение 2-3 дней. Это слабость, ломота, боль в месте введения, повышенная температура. Это те же симптомы, которые имеются при вирусных заболеваниях. Хочу отметить, что в Казахстане вакцинирование будет проводиться исключительно на добровольной основе и финансироваться за счёт гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи», - сообщила Бибигуль Тулегенова.

Получить вакцину сможет взрослое население от 18 до 60 лет. Испытания для других возрастных категорий пока не проводились. Можно вакцинироваться и с хроническими заболеваниями, но не в период обострения. Также если человек переболел КВИ шесть месяцев назад, это не является противопоказанием для вакцинации. Пока точно неизвестно, на какой срок формируется иммунитет.

Врачи не рекомендуют за 24 часа до прививки и сутки после неё заниматься тяжёлыми видами спорта, посещать сауну и употреблять алкоголь.

На первом этапе планируют привить по всей Карагандинской области 9 тысяч медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, ПМСП, приёмных покоев, санэпидслужбы.

В марте прививку получат медики, не вошедшие в первую категорию, педагоги общеобразовательных школ и университетов. На третьем этапе охватят педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями.





Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.



