Около 9 тысяч билетов на самолеты Bek Air сданы либо перебронированы – Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал нежелание руководства авиакомпании Bek Air общаться с журналистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что они не выходят к СМИ, я считаю, это недопустимо. Они должны объяснить, какие меры поддержки оказываются погибшим пассажирам, что они будут делать с пострадавшими», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Также зампремьера поделился информацией касательно сданных билетов на рейсы авиакомпании.

«Почти 19 тысяч авиабилетов было продано авиакомпанией в период до 10 января. Уже порядка 9 тысяч билетов на сегодня были либо сданы, либо были перебронированы на рейсы других авиакомпаний. Я хотел бы тоже выразить благодарность нашим авиакомпаниям Kazakh Air, Scat, Air Astana, которые в этой тяжелой ситуации приняли решение оказать необходимую помощь. А также руководству КТЖ за то, что они организовывают дополнительные поезда, чтобы максимально помочь пассажирам решить эту ситуацию», - добавил Р. Скляр.

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