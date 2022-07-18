18 Июля 2022 12:50

Около 9 тыс. лиц без гражданства выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1500 казахстанских детей зарегистрированы без удостоверяющих личность их матерей документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2014 году государство совместно с верховным комиссаром по делам беженцев, а ныне генеральным секретарем ООН запустило глобальную кампанию «Я принадлежу» (I belong), направленную на борьбу с лицами без гражданства. С момента запуска кампании Казахстан добился значительного прогресса в решении и предотвращении появления лиц без гражданства. Выполняя свои обязательства, данные в 2019 году на мероприятии высокого уровня, Парламент РК внес изменения в Кодекс о браке и семье. Регламентирована процедура регистрации детей, рожденных в медицинских учреждениях независимо от правового статуса их родителей», - сообщила Ирина Билялова.

По данным Министерства юстиции, с конца 2019 года 1500 детей зарегистрированы без удостоверяющих личность их матерей документов. Поправки в закон РК «О миграции населения», принятые в 2020 году, обеспечили введение национальных процедур по определению лиц без гражданства, что является одним из ключевых требований Конвенции 1954 года.

«Благодаря активному участию и поддержке со стороны Министерств юстиции, внутренних дел в ходе широкомасштабной кампании по выявлению, определению и документированию в Казахстане выявлено почти 9 тыс. лиц без гражданства. Это больше чем количество лиц без гражданства, выявленных партнерами ООН за 8 лет с 2014 по 2022 годы. Республика Казахстан демонстрирует, что совместные усилия и тесное сотрудничество между государством и институтами гражданского общества являются ключевым фактором в искоренении лиц без гражданства», - добавила спикер.

Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. преступлений раскрыли полицейские в течение суток в РК.