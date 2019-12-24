Около 9 млрд тенге выделено для сооружения павильона Казахстана на ЭКСПО в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об участии Казахстана в предстоящей выставке ЭКСПО в Дубае рассказал первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим привлечь 10 миллиардов долларов - приток инвестиций. Для этого нам нужно участвовать в выставке ЭКСПО в Дубае, которая будет проходить в течение полугода с 20 октября 2020 года до 10 апреля 2021 года. И в рамках технологического кластера «возможности» будет национальный павильон Казахстана, который будут посещать много разных инвесторов со всего мира. Прежде всего Правительство ставит задачу увеличить объем инвестиций в основной капитал, увеличить объемы прямых иностранных инвестиций с 24 миллиардов в этом году до 34 миллиардов долларов до 2025 года», - сказал Алихан Смаилов в интервью журналистам после заседания Правительства.

Глава Минфина также сообщил, сколько средств выделяется на эти цели.

«Чтобы построить временные сооружения, было выделено 8,8 миллиарда тенге, или 22 миллиона долларов. Если в результате посещения нашего павильона в Казахстан придут дополнительные иностранные инвестиции, то деньги, которые были выделены, многократно окупятся за счет создания новых производств, рабочих мест и налогов, которые поступят в бюджет. Поэтому очень важно было участвовать, поэтому были выделены эти деньги», - добавил Алихан Смаилов.