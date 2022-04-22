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    08:31, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Около 9,5 млн казахстанцев вакцинированы от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 апреля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 477 068 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Вторым компонентом провакцинированы 9 227 495 человек.

    Первый компонент вакцины Pfizer получили 1 032 480 человек, второй компонент - 885 519 человек.
    Первую дозу вакцины получили 812 118 подростков, 37 592 беременные женщины, 134 443
    кормящие женщины.
    Вторую дозу - 733 771 подросток, 32 118 беременных женщин, 116 238 кормящих женщин.
    Теги:
    Вакцинация Здравоохранение
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