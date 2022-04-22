Около 9,5 млн казахстанцев вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 апреля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 477 068 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинированы 9 227 495 человек.

Первый компонент вакцины Pfizer получили 1 032 480 человек, второй компонент - 885 519 человек.

Первую дозу вакцины получили 812 118 подростков, 37 592 беременные женщины, 134 443

кормящие женщины.

Вторую дозу - 733 771 подросток, 32 118 беременных женщин, 116 238 кормящих женщин.