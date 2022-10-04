Около 890 субъектов естественных монополий работают в сфере ЖКХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев озвучил имеющиеся проблемы в части предоставления данных субъектами естественных монополий в сфере ЖКХ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прозрачность данных по свободным мощностям территорий является одной из ключевых проблем для инвесторов и простого населения. На текущий момент в стране работают порядка 890 субъектов естественных монополий в сфере ЖКХ, из которых только 21 работают в ГИС-системах», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, отмечаются проблемы предоставления данных субъектами естественных монополий по мощностям сетей и возможности подключения к ним.

Он выразил уверенность, что система градкадастра позволит обеспечить монополистов цифровой платформой для предоставления открытых сведений населению и бизнесу по подключению к объектам инженерной инфраструктуры.

«Таким образом, предоставление техусловий субъектами естественных монополий с использованием данных системы градкадастра, отображение располагаемых и свободных мощностей в АИС ГГК позволит исключить коррупционные риски, обеспечив прозрачный процесс для населения и бизнеса, возможность бронирования свободных мощностей», - отметил министр.

«Кроме того, это даст возможность непрерывной актуализации данных инженерных сетей на единой открытой геоплатформе градкадастра», - добавил глава Мининдустрии.