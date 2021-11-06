Около 850 нарушений допустили владельцы оружия в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году более 1,2 тысячи человек оформили разрешение на приобретение гражданского оружия и патронов к нему, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, владеют 12 121 единицей оружия 7 167 человек. Каждого регулярно проверяют полицейские. С начала года выявили 848 различных правонарушений. Чаще всего нарушаются требования не хранить в сейфе с оружием посторонние предметы - документы, деньги, ценности - и сроки перерегистрации оружия.
Как показала анализ, не все владельцы оружия знакомы с нормами и изменениями законодательства в этой области.
«Для многих владельцев и желающих приобрести нарезное оружие становится сюрпризом требование производить контрольный отстрел сразу после покупки, хотя соответствующее Постановление правительства было принято ещё в 2019-м году Согласно ему, контрольные пули и гильзы должны храниться в пулегильзотеке по месту регистрации оружия», — привел пример начальник управления административной полиции Серик Альжанов.
За консультацией владельцы оружия всегда могут обратиться к сотрудникам подразделения по контролю за гражданским и служебным оружием.
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