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    09:37, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области будет установлено около 850 «умных» камер видеонаблюдения «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Камеры «Сергек» будут установлены в городе Кульсары, в селах Жана Каратон, Косшагыл, Тургызба, Шокпартогай, Ақкиизтогай, Майкомген. Ожидается, что работы будут полностью завершены к концу года», - сообщил руководитель районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, aавтомобильных дорог и жилищной инспекции Ержан Хайноллаев.

    По его словам, камеры будут производить фото- и видеофиксацию и распознавать автомобили по госномерам. Они будут фиксировать такие нарушения, как превышение скоростного режима, пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожной разметки, движение по полосе общественного транспорта. Кроме того, система будет контролировать безопасность во дворах и местах общественного скопления.


    Теги:
    Атырауская область Безопасность Правоохранительные органы
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