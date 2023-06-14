Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Жылыойском районе Атырауской области будет установлено около 850 «умных» камер видеонаблюдения «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Камеры «Сергек» будут установлены в городе Кульсары, в селах Жана Каратон, Косшагыл, Тургызба, Шокпартогай, Ақкиизтогай, Майкомген. Ожидается, что работы будут полностью завершены к концу года», - сообщил руководитель районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, aавтомобильных дорог и жилищной инспекции Ержан Хайноллаев.

По его словам, камеры будут производить фото- и видеофиксацию и распознавать автомобили по госномерам. Они будут фиксировать такие нарушения, как превышение скоростного режима, пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожной разметки, движение по полосе общественного транспорта. Кроме того, система будет контролировать безопасность во дворах и местах общественного скопления.