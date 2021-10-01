Около 85 тысяч пенсионеров получают социальную помощь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением занятости и социальной защиты города Нур-Султан оказывается социальная помощь 84 867 пенсионерам. Ко Дню пожилого человека 74 145 пенсионерам выплачена ежегодная единовременная социальная помощь на общую сумму 540 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Единовременная социальная помощь пенсионерам была оказана и ко Дню Конституции Республики Казахстан. Получателям минимальной пенсии по возрасту, а это 10 722 пенсионера, выплачено в общей сложности 78 млн 195 тыс. тенге.

А к 9 Мая – Дню Победы 4072 человека получили социальную помощь на общую сумму 201 млн 947 тыс. тенге.

Кроме того, 205 пенсионерам оказана финансовая помощь на приобретение угля в зимний период в размере 9 млн 516 тыс. тенге.

По газификации жилья единовременная помощь была оказана пенсионерам, являющимся членами семей-собственников жилья, проживающим в частном жилом доме, подлежащем газификации, лицам с инвалидностью, детям-инвалидам, многодетным матерям и 83 пенсионерам в размере 262 530 тенге (в общей сложности 21 млн 790 тыс. тг).

В этом году 2156 пенсионеров получили лечение в санатории Катарколь. Им выданы путевки со скидкой 65-75% в зависимости от возраста.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны(21 человек) для посещения бань, парикмахерских, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий оказана социальная помощь на сумму 474 тыс. тенге.

Социальной помощью по оплате коммунальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной войны охвачен 21 человек.

Социальную помощь на лечение зубов и протезирование с начала года получили 1140 пенсионеров.

В настоящее время центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Нур-Султан обслуживает 480 человек с выездом на дом. Из них 426 – одиноко проживающие пожилые люди, 54 человека – имеющие инвалидность 1 и 2 групп. А в самом учреждении проживают 182 человека преклонного возраста.

Как известно, в эпоху глобализации многие виды деятельности переходят в цифровое поле. Поэтому организовывается обучение по цифровой грамотности представителей старшего поколения (НПО «Бізбен бірге», ул. Сыганак, 29, кабинет 1509,

7775733591), соответственно будет оказана поддержка пожилым людям (ОФ «Молодежная фракция Казахстана», ул. Кенесары, 8, 12 этаж, кабинет 1712, 8 775 571 33 28).

Стоит отметить, что в рамках празднования Международного Дня пожилых людей в столице с 20 сентября прошли такие мероприятия, как флешмоб ветеранов, турнир по шахматам и шашкам среди пенсионеров. В районе «Есиль» проводятся подворовые обходы, медосмотры пенсионеров и инвалидов. Также были розданы 40 продуктовых корзин одиноким пенсионерам и ветеранам. А учреждения образования поздравляют и чествуют стариков.

Также в городе до 3 октября пройдут концертные программы, посвященные Дню пожилых людей с участием волонтеров, раздача цветов в общественных местах, субботник в домах престарелых, экскурсия для пенсионеров.

Все запланированные мероприятия проводятся с полным соблюдением санитарных норм.