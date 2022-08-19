19 Августа 2022 07:45

Около 85 млрд тенге в год требуется акмолинскому здравоохранению из ФСМС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В год для финансирования системы здравоохранения Акмолинской области необходимо порядка 85 млрд тенге. Тех средств, что выделяются из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) на сегодняшний день, недостаточно. Об этом сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления здравоохранения региона Нариман Сыздыков.

По подсчетам собеседника, вместо заложенных в текущем году 65 млрд тенге для обеспечения качественной медпомощью ежегодно медицинским организациям Акмолинской области нужно порядка 85 млрд тенге.

«А для реализации всех планируемых проектов в системе здравоохранения необходимо примерно 100 млрд тенге в год, из которых 85 – за счет Фонда и около 15 млрд – из средств местного бюджета», - поделился Н. Сыздыков.

Глава облздрава подчеркнул положительные изменения в системе здравоохранения региона. Благодаря акиму области, наконец, получен ангиограф, который до этого не могли купить в течение пяти лет, а также компьютерный томограф, который стал единственным в государственной поликлинике. Так, ни в одной госполиклинике Акмолинской области до 2021 года вообще не было КТ.

«И конечно, нужно уделить внимание постдипломному образованию наших медработников. Оно у нас практически отсутствует. Та бюджетная программа, которая используется во всех других областях, у нас, к сожалению, никогда не работала, и за счет местного бюджета не проводилось образование медиков за рубежом. Теперь мы намереваемся заняться повышением квалификации наших врачей, в том числе и за границей. К примеру, в ВКО в один год было выделено порядка 1,8 млрд тенге только на образование медработников», - добавил Н. Сыздыков.

Глава облздрава отметил важность сотрудничества с Центром международных программ «Болашак», благодаря которому врачи практически всей республики ездят за рубеж, получают стажировку, оканчивают магистратуру, докторантуру, но от Акмолинской области у них не обучился еще ни один врач.

К слову, сам руководитель управления здравоохранения Акмолинской области проходил обучение во многих зарубежных странах - в Южной Корее, Австрии, Израиле, Японии, Германии, Франции, Испании, Индии, Италии и т.д.