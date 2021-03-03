Около 800 жителей столицы пополнят ряды призывников срочной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане начался весенний призыв на срочную воинскую службу. В условиях пандемии, планируется рассылка SMS-сообщений призывникам, подлежащим прохождению службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

С целью снижения непосредственного контакта с населением в условиях пандемии, а также автоматизации процесса оповещения в ходе весеннего призыва в пилотном режиме планируется рассылка SMS-сообщений призывникам, подлежащим призыву на срочную воинскую службу.

ПЦР-тестирование призывников будет проводиться дважды: на сборных пунктах и в воинских частях – по прибытию молодого пополнения.

По информации начальника Департамента по делам обороны города Нур-Султан полковник Мурата Берекполова, проведение весенней призывной кампании планируется завершить до 1 июля 2021 года. В рамках весеннего призыва ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Казахстана пополнят более 13,5 тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.

В войска будут направлены из нашей столицы более 1 600 призывников, из них весной – порядка 800 человек.