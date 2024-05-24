Около 800 учащихся пяти школ СКО освобождены от экзаменов

В Северо — Казахстанской области в связи с паводком от всех экзаменов освобождены учащиеся из пяти школ это 754 детей. Об этом передает корреспондент агентства kazinform.

По данным Управления образования СКО, приказом Министерства просвещения РК от экзаменов освобождены учащиеся средних школ № 12,13,14 города Петропавловск и учебных заведений сёл Озерный и Большая Малышка Кызылжарского района.

— Качество образования на первом месте. Поэтому с 27 по 31 мая и с 26 по 30 августа будет работать летняя школа. Там учащиеся 1-8 и 10 классов повторят пройденные темы. Летние школы будут организованы в 422 учебных заведениях области и охватят более 21 тысячу учащихся, — рассказала и. о. руководителя управления Татьяна Протопопова.

В СКО в этом году 9-й класс закончат около 7 тысяч детей, а 11-й класс — 3,3 тыс. учащихся.

В области 85 выпускников претендуют на «Алтын белгі». А аттестат особого образца могут получить 177 учащихся 11 класса и 382 учащихся 9 класса.

— Хочу отметить, что в целях соблюдения педагогической этики при организации мероприятий по окончании школы — классных часов, вручения аттестатов, профилактики коррупционных правонарушений — недопустимо привлечение родителей к проведению мероприятий, привлечение аниматоров, агентств праздничных мероприятий, частных студий, сбор средств на аренду авто и лимузинов. А также запрещено дарить подарки администрации школы и учителям, — говорит Татьяна Протопопова.

Аттестаты будут вручены в школах с 12 по 15 июня.