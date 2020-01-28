Около 800 тысяч тенге заплатит бизнесмен за неубранный снег в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Помимо штрафов, павлодарские владельцы частных организаций, магазинов, аптек, компьютерных клубов стали получать предупреждения за неубранные вокруг их объектов сугробы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за 27 дней в Павлодаре в отношении 560 граждан возбуждены административные производства по статье 505 КРКоАП, штрафы за несвоевременную уборку снега составили более одного миллиона 300 тысяч тенге, - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - К примеру, на владельца одного из ТОО, расположенного на улице Камзина, наложен штраф в размере 300 месячных расчётных показателей (795300 тенге). Ранее его уже уведомляли об ответственности и выносили предупреждение за несвоевременную уборку снега на прилегающей территории».

Теперь за нарушение правил благоустройства ему придётся платить штраф, а на одного из индивидуальных предпринимателей за выливание нечистот наложен штраф на 79 530 тенге, добавили в полиции.

«Нескольким владельцам магазинов, аптек и компьютерных клубов вынесли предупреждения. Если же к предупреждениям полицейских относятся «не серьёзно», то нарушителям уже выписывается штраф», - привели примеры в правоохранительных органах.

Участковые инспекторы полиции продолжают рейды в регионе по соблюдению правил благоустройства, потому что из-за обильного снегопада на прилегающих к надземным сооружениям и инженерным сетям территориях образовались снежные массы, рассказали в пресс-службе департамента.