Около 800 тысяч тенге заплатит бизнесмен за неубранный снег в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Помимо штрафов, павлодарские владельцы частных организаций, магазинов, аптек, компьютерных клубов стали получать предупреждения за неубранные вокруг их объектов сугробы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Только за 27 дней в Павлодаре в отношении 560 граждан возбуждены административные производства по статье 505 КРКоАП, штрафы за несвоевременную уборку снега составили более одного миллиона 300 тысяч тенге, - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - К примеру, на владельца одного из ТОО, расположенного на улице Камзина, наложен штраф в размере 300 месячных расчётных показателей (795300 тенге). Ранее его уже уведомляли об ответственности и выносили предупреждение за несвоевременную уборку снега на прилегающей территории».
Теперь за нарушение правил благоустройства ему придётся платить штраф, а на одного из индивидуальных предпринимателей за выливание нечистот наложен штраф на 79 530 тенге, добавили в полиции.
«Нескольким владельцам магазинов, аптек и компьютерных клубов вынесли предупреждения. Если же к предупреждениям полицейских относятся «не серьёзно», то нарушителям уже выписывается штраф», - привели примеры в правоохранительных органах.
Участковые инспекторы полиции продолжают рейды в регионе по соблюдению правил благоустройства, потому что из-за обильного снегопада на прилегающих к надземным сооружениям и инженерным сетям территориях образовались снежные массы, рассказали в пресс-службе департамента.
- Более 70 автомашин скопилось под экибастузским посёлком Шидерты
- Три павлодарца проигнорировали сообщение о непогоде и застряли на трассе
- Закрыты выезд из столицы и дороги в 11 областях страны
- Ребёнок и мать погибли на трассе Павлодар-Кызылорда
- Павлодарцы массово исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы»
- Пациента на руках два километра несли работники скорой помощи в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана