Около 800 тысяч тенге получили за сообщения о фактах коррупции четыре жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Ернар Баянгазин в эфире AntikorLive ответил на вопросы о работе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из вопросов было применение практики поощрения североказахстанцев, сообщивших о коррупционных фактах. По словам Е.Баянгазина, в прошлом году четыре жителя региона получили в целом около 800 тысяч тенге за содействие Антикоррупционной службе.

«Практика поощрения граждан, проявивших активную позицию по противодействию коррупции, не новая. Она используется многими странами. Мы тоже не остались в стороне. Но сразу подчеркну: эти выплаты не должны восприниматься населением как средство обогащения. Не нужно такого, когда люди оголтело кинутся в Антикоррупционную службу лишь бы получить компенсацию. Нужно учитывать, что не каждый случай относится к компетенции Антикоррупционной службы. Необходимо разъяснять гражданам, в каких случаях следует обращаться в департамент», - сказал Е.Баянгазин.

Глава Антикоррупционной службы области рассказал, что каждый квартал департамент проводит опрос населения по определению уровня восприятия коррупции.

«Итоги прошлого года показали, что количество граждан, считающих уровень коррупции низким и даже нулевым, увеличилось на 7%. Большая часть – 36% - прошенных считают уровень коррупции в регионе средним. Многие внесение своего вклада в противодействие коррупции назвали своим долгом. Увеличился процент доверия населения к деятельности Антикоррупционной службы», - сообщил Е.Баянгазин.