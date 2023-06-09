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Около 800 тысяч новых учебных мест введут в эксплуатацию в Казахстане до 2026 года

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2023, 14:11
Около 800 тысяч новых учебных мест введут в эксплуатацию в Казахстане до 2026 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Национального проекта «Комфортная школа» до 2026 года планируется ввести в эксплуатацию около 800 тысяч новых учебных мест в городах и сельских населенных пунктах. Об этом сообщил вице-министр просвещения Айбат Ильясов на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Национального проекта до 2026 года планируется ввести в эксплуатацию около 800 тысяч новых учебных мест в городах и сельских населенных пунктах, которые будут отвечать современным требованиям», - сказал Айбат Ильясов.

В ведомстве поясняют, что сегодняшние темпы развития школьной инфраструктуры не поспевают покрывать дефицит ученических мест, возникший в связи с ростом урбанизации и миграционных процессов, а также рождаемости в стране в последнее десятилетие.

Согласно данным Минпросвещения, за 10 лет количество школьников увеличилось на 1 млн и на сегодняшний день достигло 3,7 млн.

В последние годы школы испытывают большую нагрузку. Основными факторами роста дефицита являются рождаемость, миграция населения и износ зданий школ.

На сегодняшний день дефицит составляет 270 тыс. ученических мест. При отсутствии решений, по прогнозным данным, к 2026 году этот показатель вырастет до 1 млн (с учетом демографических и миграционных процессов). По итогам текущего учебного года в стране насчитывается 143 трехсменных, 65 аварийных школ, а также имеются саманные школы (231) и школы, которые идут на износ (177).


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