Около 800 тонн мусора ежедневно вывозят из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по производству ТОО «Clean City NC» Айбек Турсынбеков рассказал о процессе сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежедневно из Астаны вывозится 750-800 тонн отходов. Для работы привлекается около 100 единиц специальной техники. Всего по городу установлено более 16 тысяч контейнеров, предназначенных для различных твердых бытовых отходов», - сказал Айбек Турсынбеков на брифинге в Службе коммуникаций Астаны.

Представитель ТОО «Clean City NC» обратил внимание на проблему раздельного сбора мусора. С 2018 года в Казахстане внедрен раздельный сбор отходов по двум фракциям: «сухой» и «мокрый». Это предусмотрено статьей 321 Экологического кодекса. К сухим отходам относятся пластик, макулатура, стекло и металл, к мокрым - гигиенические средства, пищевые отходы, керамическая посуда и текстиль.

«Для сбора отходов «сухой» фракции используются пластиковые желтые контейнеры, для «мокрой» - пластиковые зеленые и оцинкованные металлические контейнеры. Мусор разного типа вывозят на отдельных мусоровозах, а также различающихся по цветам. Такое распределение позволяет более эффективно обрабатывать отходы и повышать уровень их переработки», - пояснил Айбек Турсынбеков.

Также он призвал столичных жителей к ответственному отношению при сортировке твердых бытовых отходов.

«На сегодняшний день предприятие сталкивается с рядом проблем. Одна из них - поджог контейнеров. Подобные случаи создают опасность для местных жителей, а также повреждают и приводят в негодность спецтехнику», - заявил Айбек Турсынбеков.

Также, по его словам, есть проблема неправильного использования мусорных контейнеров. Нередко туда сбрасывают строительные и другие отходы, не относящиеся к твердым бытовым отходам. В результате возникают поломки контейнеров и спецтехники.

Кроме того, некоторые водители паркуют личные транспортные средства перед контейнерной площадкой, что затрудняет доступ к ним.