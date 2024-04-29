Около 800 военнослужащих РК возвращаются с противопаводковых мероприятий

В связи со стабилизацией ситуации и падением уровня воды, часть личного состава и военной техники Вооруженных сил возвращается в пункты постоянной дислокации из Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей - 786 человек и 25 единиц техники. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин, передает корреспондент агентства Kazinform.

– В Атырауской области выполнены мероприятия по оказанию помощи местному населению, проведены берегоукрепительные работы вдоль реки Жайык (Урал), очищена территория набережной поселка Кульсары протяженностью 2000 метров. В Кульсары проведена дезинфекция территории центрального кладбища «Басшы-Ата», средней образовательной школы №15 и площадок со стоячей водой, – сказал Руслан Жангулин.

В Актюбинской области продолжается паромная переправа местного населения, техники и грузов через реку Уил (Ойыл). За сутки выполнено 5 пароморейсов: переправлено 17 единиц транспорта, 20 человек и 2 тонны груза. Проведены берегоукрепительные работы в населенном пункте Жайсанбай. Специалисты подразделения радиационно-химической и биологической защиты провели работы по дезинфекции социальных значимых объектов в Актобе.

Представитель министерства добавил, что в Северо-Казахстанской области военнослужащие провели разгрузку гуманитарной помощи в Петропавловске, поселке Бесколь и населенном пункте Смирново. Военные паромы выполнили 2 рейса и перенаправили в поселок Прибрежный 326 человек.

– В Акмолинской области военнослужащие выполняют задачи по обеспечению электричеством акимата, водонасосной станции, столовой и пекарни в поселке Заречном Есильского района. Всего с 27 марта по 29 апреля в противопаводковых мероприятиях от Вооруженных Сил задействовано 6 153 человек личного состава, 255 единиц техники, 12 вертолетов армейской авиации, 5 военно-транспортных самолетов. Совершен 591 полет, налет составил 576 часов 7 минут. Эвакуировано 3 475 человек, перевезено 1 770 человек, перевезено 233 471 кг грузов, – уточнили на площадке в СЦК.

Всего, за весь период проведена заготовка и укладка более 2,1 млн мешкотары с песком. Проведена дезинфекция 40 объектов, общей площадью 435,47 Га.



