Около 800 нуждающихся семей получат мясо на Курбан айт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призывают праздновать Курбан айт в онлайн-режиме: жертвоприношение в дистанционном формате соответствует законам шариата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня казахстанцы отмечают праздник Курбан айт. В Алматы, учитывая рост заражения коронавирусной инфекции, все мероприятия проходят в режиме онлайн.

Жертвоприношения горожанами (курбандык шалу) проводятся в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz. С его помощью верующие смогут удаленно пожертвовать скот в пользу нуждающихся. На сегодня алматинцами уже подано свыше 300 заявок на онлайн-жертвоприношение. Заявки принимаются до 14 часов 22 июля.

Главный имам мечети «Бекет Ата» Алатауского района Мади Ахметов, обращаясь к алматинцам, отметил, что проведение ритуала жертвоприношения в дистанционном формате соответствует законам шариата.

«Согласно канонам шариата, мусульманин имеет право уполномочить другого мусульманина выполнить что-либо от его имени, в том числе и жертвоприношение. Однажды пророк приказал Хакиму ибн Хизаму принести в жертву животное от его имени. Из этого случая ясно, что жертву можно принести через уполномоченное лицо», - сказал главный имам мечети «Бекет Ата».

Для недопущения заражения на территории города Алматы в период с 19 по 22 июля запрещена работа убойных цехов и рынков по реализации животных (в том числе в живом виде), а также проведение забоя скота, его реализация с автомашин и в частных домовладениях, за исключением забоя скота для осуществляющих жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью города Алматы.

Около 800 нуждающимся семьям, подавшим заявки, будет предоставлено мясо жертвенных животных, по итогам реализации заявок, поданных онлайн. По состоянию на 10 часов 20 июля около 50 голов мелко рогатого скота были принесены в жертву, 225 семьям роздано мясо. Всего 800 человек подали заявку на получение жертвенного мяса.

В рамках жертвоприношения онлайн при раздаче мяса жертвенных животных нуждающимся полностью обеспечивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов.

Напомним, мусульманский праздник Курбан айт приходится на 70-й день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей в 10 дней. В переводе с арабского название праздника означает «Праздник жертвоприношения».