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    23:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 800 нетрезвых водителей выявили на дорогах в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали более 40 тысяч нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, грубых нарушений – 15,5 тысячи. Чаще всего это превышение скорости. Таких фактов – около 4,5 тысячи. Чуть меньше нарушений, связанных с использованием ремня безопасности. Замыкают тройку антилидеров – разговоры по телефону за рулем.

    Еще более страшная статистика – количество нетрезвых водителей, выехавших на дороги. Таких с начала года в регионе выявили почти 800.

    «В число наиболее опасных нарушений входит непредоставление преимущества в движении пешеходам. За это к административной ответственности привлекли почти 600 водителей. Значительная часть ДТП происходит из-за нарушения правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов. На этих участках от водителей требуется повышенное внимание», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Правоохранительные органы
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