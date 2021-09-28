Около 800 нетрезвых водителей выявили на дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали более 40 тысяч нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, грубых нарушений – 15,5 тысячи. Чаще всего это превышение скорости. Таких фактов – около 4,5 тысячи. Чуть меньше нарушений, связанных с использованием ремня безопасности. Замыкают тройку антилидеров – разговоры по телефону за рулем.

Еще более страшная статистика – количество нетрезвых водителей, выехавших на дороги. Таких с начала года в регионе выявили почти 800.

«В число наиболее опасных нарушений входит непредоставление преимущества в движении пешеходам. За это к административной ответственности привлекли почти 600 водителей. Значительная часть ДТП происходит из-за нарушения правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов. На этих участках от водителей требуется повышенное внимание», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.