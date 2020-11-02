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Около 800 молодых людей напали на полицейских во Франкфурте

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
2 Ноября 2020, 12:05
Около 800 молодых людей напали на полицейских во Франкфурте

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 1 ноября, полицейские города Франкфурте-на-Майне (Германия) подверглись нападению. Огромная разъяренная толпа молодых людей – до 800 человек - забросала патрульную машину камнями, яйцами и бутылками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EuroWeekly.

Сообщается, что впоследствии было произведено девять арестов. Однако 8 из 9 арестованных были освобождены за недостаточностью улик.

Это второе за последние несколько дней нападение на полицейских во Франкфурте. Начальник полиции города Герхард Бересвиль назвал «невыносимым, что люди спонтанно нападают на полицейских».


Происшествия   Германия  
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