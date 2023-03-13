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Около 800 международных наблюдателей будут следить за выборами в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
13 Марта 2023, 18:45
Около 800 международных наблюдателей будут следить за выборами в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 18:00 по времени Астаны завершился процесс аккредитации международных наблюдателей за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для наблюдения за выборами за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК аккредитовано 793 наблюдателя. Из них 131 наблюдатель от 41 иностранного государства и 662 наблюдателя от 12 международных организаций», - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

Он подчеркнул, что участие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств со стороны государства. И это свидетельство приверженности Казахстана международным обязательствам, а также продолжение тесного сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в электоральной сфере.

«Хотел бы также отметить, что участие наших коллег из центральных избирательных органов других стран для нас тоже очень важно. Я хочу от лица ЦИК РК поблагодарить коллег за постоянный интерес к проводимым в Казахстане выборным кампаниям. Так, в наблюдении за парламентскими выборами примут участие представители центральных избирательных органов 16 государств, в том числе пять моих коллег - председателей избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Узбекистана и Таджикистана. Мы высоко оцениваем наше тесное сотрудничества и взаимодействие», - добавил Нурлан Абдиров.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.


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