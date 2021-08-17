Около 800 грантов выдали в вузе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева (Kozybayev University) в этом году выдали 797 грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы вуза, из 797 бюджетных мест 300 – на педагогические специальности. 91 грант получили абитуриенты, поступающие по программе «Серпін».

«В этом году грантов немного больше. Начинаем обзвон абитуриентов. Они будут подавать заявления через портал электронного правительства. Работает виртуальная приемная комиссия, в том числе в выходные дни, есть зоны самообслуживания. Все технические секретари будут на связи с абитуриентами», - сказала ответственный секретарь приемной комиссии вуза Гульмира Оспанова.

Грантов, выделенных акиматом Северо-Казахстанской области, в этом году 50. По словам Г. Оспановой, прием заявлений на них еще идет.

«Обучение по грантам местных исполнительных органов бесплатное. Единственное отличие – они не получают стипендии. Но эти дети могут претендовать в дальнейшем на освободившиеся гранты. Многие думают, что так нельзя, но на самом деле имеют право претендовать на республиканские гранты со стипендией», - добавила Г. Оспанова.

В Kozybayev University уже зачислены более 200 абитуриентов.