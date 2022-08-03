3 Августа 2022 12:39

Около 800 дел по фактам торговли детьми рассмотрели в РК за два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как осуществляется регистрационный учет ИИН новорожденных в Казахстане пояснил Алихан Смаилов в своем ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регистрационный учет ИИН осуществляется в Национальном реестре ИИН, который формируется на основании сведений, относящихся к физическому лицу: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, жизненного состояния физического лица (живой, умерший). Как показывает анализ, существующая система учета не позволяет в полной мере проследить жизнедеятельность каждого ребенка и защитить его от противоправных действий», - говорится в ответе Алихана Смаилова

Так, по данным главы Правительства, за последние два года было рассмотрено около 800 дел по фактам торговли детьми, в том числе новорожденными.

«В связи с этим Правительством принимаются системные меры по вопросам учета всех детей с момента рождения с одновременным присвоением им ИИН в рамках внедрения информационной системы «Цифровая карта семьи» (прикрепление к поликлинике, охват детским садом, школой и т.д.). На сегодняшний день ЦКС интегрирована с 24 информационными системами государственных органов. С 1 июня 2022 года начат процесс апробации проекта ЦКС во всех регионах. Также на портале Smart Bridge есть сервис RbMisService, позволяющий проследить процесс взятия и снятия с учета беременных женщин начиная от наблюдения за состоянием ее здоровья, рождения малыша до их выписки из медицинского учреждения», - добавил Премьер-Министр РК.