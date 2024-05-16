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    14:42, 16 Май 2024 | GMT +6

    Около 800 человек задействованы в ликвидации последствий паводка в Петропавловске

    Около 800 человек задействованы в ликвидации последствий паводка в Петропавловске
    Фото: акимат СКО

    Восстановительные работы ведутся в затопленных микрорайонах Петропавловска. Там развернули 11 оперативных штабов, за каждым из которых закреплено по пять механизированных бригад из районов области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Вода почти полностью ушла в поселках Кожевенном и Заречном, а также в микрорайоне Подгора. Там сейчас работают около 800 человек из числа механизированных бригад.

    Мехбригады восстанавливают поврежденное имущество, делают ремонт, очищают от мусора улицы и придворовые территории. На некоторых участках вода принесла много мусора, досок и камышей. Справиться с таким объемом может только тяжелая техника. Ее в арсенале мехбригад 300 единиц.

    Около 800 человек задействованы в ликвидации последствий паводка в Петропавловске
    Фото: акимат СКО

    - В Подгоре работают штабы Петропавловска, Тайыншинского, Уалихановского, Айыртауского района и района имени Габита Мусрепова. За поселком Кожевенным закреплен Есильский, Жамбылский и район Шал акына. В Заречном работают специалисты из Мамлютского района, район Магжана Жумабаева, Тимирязевского и Акжарского, - рассказала пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

    В составе каждой механизированной бригады по семь человек. Все они специалисты в сфере строительства. В домах, где уже сделали техническое обследование, сейчас идет просушка. После этого будут делать ремонт.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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