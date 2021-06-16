НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 800 человек повторно заболели коронавирусом в Казахстане. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бытует мнение, что если человек переболел, он повторно не может заболеть и это абсолютно неправильно. Здесь нужно понимать, что около 800 человек сейчас по Казахстану, которые уже повторно заболели коронавирусом. Они не были вакцинированы и они заболели. Это не только в Казахстане - эта тенденция есть и в других странах. Тысячи человек в Европе и других странах заболевают повторно», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

Он напомнил, что важно пройти вакцинацию и защитить себя и близких.

«В первую очередь, это нужно сделать в возрастных группах старше 60 лет, особенно тем гражданам, которые имеют хронические заболевания. Мы рекомендуем всем гражданам активно подключиться. Инфраструктурно, в принципе, в каждом регионе Казахстана вплоть до торговых центров развернуты пункты вакцинации. Вы видите, что ажиотажа нет, спокойно можно прийти и получить положенную дозу бесплатно вакцины для всех наших граждан», - отметил Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.