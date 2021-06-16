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    13:04, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 800 человек повторно заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 800 человек повторно заболели коронавирусом в Казахстане. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бытует мнение, что если человек переболел, он повторно не может заболеть и это абсолютно неправильно. Здесь нужно понимать, что около 800 человек сейчас по Казахстану, которые уже повторно заболели коронавирусом. Они не были вакцинированы и они заболели. Это не только в Казахстане - эта тенденция есть и в других странах. Тысячи человек в Европе и других странах заболевают повторно», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

    Он напомнил, что важно пройти вакцинацию и защитить себя и близких.

    «В первую очередь, это нужно сделать в возрастных группах старше 60 лет, особенно тем гражданам, которые имеют хронические заболевания. Мы рекомендуем всем гражданам активно подключиться. Инфраструктурно, в принципе, в каждом регионе Казахстана вплоть до торговых центров развернуты пункты вакцинации. Вы видите, что ажиотажа нет, спокойно можно прийти и получить положенную дозу бесплатно вакцины для всех наших граждан», - отметил Алексей Цой.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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