21 Сентября 2022, 22:54

Около 80 женщин и детей пострадали от бытового насилия в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 26 женщин и 52 ребенка, пострадавших от бытового насилия, были помещены в кризисный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Факты семейно-бытовых конфликтов составляют основную часть вызовов полиции. Это результаты ежедневного мониторинга звонков, поступающих на пульт 102. В течение суток регистрируется около 30 вызовов, связанных с бытовым насилием. Из них около 20 поступают в ночное время»,- сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Статистика показывает, что в 80% случаев правонарушителя прощают граждане, которые обращаются за помощью в полицию. В результате чего через некоторое время ситуация в семье повторяется снова.

«Ежедневный мониторинг вызовов граждан, поступивших на пульт оператора 102, проводится для выявления лиц, подвергшихся насилию в семейно-бытовой сфере. С этими семьями проводится профилактическая работа, участковые инспекторы проверяют семейных агрессоров по месту жительства. Любое насилие в семье не должно быть допущено не только физически, но и морально-психологически. С начала года в кризисный центр было помещено 26 женщин, 52 ребенка»,- рассказали в пресс-службе ДП области.

