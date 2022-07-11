11 Июля 2022 11:33

Около 80 вузов в Казахстане осуществляют подготовку IT-кадров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эпоху стремительного развития информационных технологий все больше компаний нуждаются в грамотных программистах и разработчиках. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, в каких вузах обучают сфере IT и какие образовательные программы есть для обучения.

«На сегодняшний день 76 вузов осуществляют подготовку IT-кадров. В рамках академической и управленческой свободы вузы самостоятельно разрабатывают образовательные программы в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования. Формируется реестр образовательных программ. В него внесено 537 программ по информационно-коммуникационным технологиям, в том числе 33 инновационных и 172 новых: «Программная инженерия», «Вычислительная техника», «IT в здравоохранении», «Прикладная информатика в дизайне», «Бизнес-аналитика и управление IT-проектами», «Администрирование систем и сетей», «Кибербезопасность», «Информационные системы в нефтегазовой отрасли», «Компьютерные системы управления и робототехника», «Информационная безопасность», «Инфокоммуникационные системы и сети», «Автоматизация и управление производством», «Математическое и компьютерное моделирование», «Технология искусственного интеллекта», - ответили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В Атласе новых профессий выделено шесть трансформирующихся и 40 новых профессий по информационно-коммуникационным технологиям.

Обучение проводится с привлечением специалистов-практиков к чтению лекций, проведению практических и лабораторных занятий, руководству дипломными работами (проектами). К примеру, вузами с начала учебного года было привлечено более двух тысяч IT-специалистов.

Студенты проходят практику на базе IT-компаний и предприятий. Поэтому созданы все условия для обеспечения практикоориентированного обучения. Для обучения этой профессии абитуриентам необходимо поступить в вузы, имеющие лицензии по IT-направлениям.

В 2021 году 15 177 человек поступили на обучение по IT-направлениям. Из них прием по государственному образовательному заказу составил 8 498 абитуриентов. В прошлом году выпуск по IT-направлениям составил 9147 человек.

«Согласно Атласу появляются следующие новые профессии в IT-отрасли: архитектор периферийных вычислений, консультант ИТ-этики, киберследователь, проектировщик искусственных нейронных сетей, инструктор по киборгизации, квантовый криптолог, тьютор цифрового развития (Talent manager), киберпротектор, кибер-скиллингер - конструктор цифровых навыков», -пояснили в министерстве.

На основе Атласа новых профессий и профессиональных стандартов вузами разработаны новые образовательные программы в сфере ИКТ. К примеру, программная инженерия, компьютерные науки, киберфизические системы, «Big Data Analytics», наука о данных, роботизированные беспилотные аппараты, IT-менеджмент, IT-предпринимательство и цифровая экономика, высоконагруженные информационные системы с искусственным интеллектом.