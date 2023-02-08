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Около 80 тысяч молодых людей в РК  -  безработные

8 Февраля 2023, 13:15
Около 80 тысяч молодых людей в РК  -  безработные

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уровень безработицы среди казахстанской молодежи составляет 3,8%. Об этом сообщил директор департамента занятости населения Минтруда и соцзащиты населения РК Аскар Ниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безработица среди молодежи составляет 3,8%. Это официальная статистика. Но сами знаете, у нас есть самозанятые, те, кто официально не зарегистрирован, то есть они работают, но нет обязательных пенсионных взносов и других отчислений», - сказал Аскар Ниязов в ходе встречи с представителями СМИ.

Спикер, отвечая на вопросы журналистов, также уточнил, что 3,8 процента - это около 80 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения РК расширяет проактивный формат работы в вопросах оказания госуслуг.


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