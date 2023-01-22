Около 80 тысяч человек посетили театр «Астана Опера» в 2022 году

22 Января 2023, 23:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году спектакли «Астана Опера» посетили около 80 тысяч человек. Если ценителей высокого искусства интересует разнообразный репертуар, имена любимых артистов в афише, то новичков привлекает чудесная атмосфера, созданная в фойе перед началом мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Очевидно, что именно сами зрители создают эту особую атмосферу. Собравшиеся в фойе театра женщины в красивых платьях и мужчины в костюмах, позируют и фотографируются, будто для журналов моды. Жительница столицы Шынар Бекбаева, регулярно посещающая спектакли «Астана Опера», считает, что в такое красивое и замечательное место люди должны приходить в самой изысканной одежде из своего гардероба, ведь это свидетельствует об уважении зрителей к артистам.

«Театр - место высокого искусства. Он воспитывает общество, делает его цивилизованным, призывает к добру, заставляет людей стремиться к красоте. У писателя Шерхана Муртазы есть поговорка: «Если театры увеличатся, тюрьмы уменьшатся». Каждый раз, когда я смотрю спектакли, я глубоко взволнована и вдохновлена. Если честно, в последнее время мы больше ходим в театры, чем в кинотеатры. Не только наша семья, но и многие наши знакомые, и друзья любят живую атмосферу театра», - сказала она.

Администрация театра «Астана Опера» не требует строгого соблюдения дресс-кода, а лишь в качестве пожелания советует, чтобы гости приходили нарядными и те несколько часов, которые они проведут в театре, были бы для них праздником.

В целях повышения культуры дресс-кода среди зрителей «Астана Опера» регулярно проводит специальные проекты: фото зрителей в модной одежде публикуются в социальных сетях театра. Этот проект вызывает большой интерес у публики, и каждый зритель, приходящий в «Астана Опера», хочет стать звездой.

В мировой практике существует несколько видов дресс-кода. Например, при посещении оперы и балета лучше придерживаться стиля «черный галстук». Обычно гостей, одетых в таком стиле, можно встретить на различных церемониях награждения, презентациях и кинофестивалях. Женщины носят классические вечерние платья в пол или коктейльные платья, высокие каблуки, украшения и небольшие сумки, а мужчины на такие мероприятия надевают черные смокинги.

И если соблюдение дресс-кода – это только пожелание, то опоздание в театр является признаком невежливости. Согласно театральным правилам, гости не должны проходить в партер после третьего звонка, чтобы не мешать остальным сидящим в зале зрителям, а также выступлению артистов.

Публика рассаживается на свои места за 10 минут до начала спектакля. Также нельзя проносить в зал еду, воду и другие напитки, перед выступлением необходимо выключить мобильные телефоны и другие устройства.

Еще стоит отметить, что на спектакли для взрослых не рекомендуется брать с собой детей, так как для юных зрителей в репертуаре «Астана Опера» есть множество других интересных проектов.