25 Июля 2022 17:44

Около 80 тыс. абитуриентов участвуют в конкурсе образовательных грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов подали заявки около 80 тыс. абитуриентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство науки и высшего образования РК.

Прием документов осуществлялся с 13 по 22 июля. Результаты конкурса будут опубликованы до 15 августа.

Среди претендентов более 20 тыс. абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака «Алтын белгі», победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

«Напоминаю, что в этом году документы для участия в конкурсе грантов принимали приемные комиссии вузов, как в традиционном формате, так и онлайн через виртуальные комиссии. По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным - больше всего заявлений поступило на такие направления, как: «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии». Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих учителей, стоматологов и инженеров», – сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Увеличено количество грантов для детей из социально уязвимых слоев населения. Так, детям из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних ребенка, выделено 5% от общего количества грантов. Детям из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет – 1%. Детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп, предусмотрен 1% образовательных грантов. Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов составляет 1% от количества грантов. Также предусмотрены квоты для сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие сел, и лицам казахской национальности, не являющихся гражданами РК.

В этом году Единое национальное тестирование прошли 154 тыс. абитуриентов. По итогам ЕНТ пороговый балл набрали более 103 тыс. человек, это 67% от общего количества участников. По сравнению с прошлогодними результатами данный показатель выше на 7%. Средний балл в этом году составил 66 баллов.

Претендовать на гранты в национальных вузах смогут абитуриенты, набравшие не менее 65 баллов по итогам ЕНТ, в другие вузы – не менее 50 баллов. При этом пороговые баллы по областям образования «Педагогические науки» и «Право» - менее 75 баллов, «Здравоохранение» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов. Решение по присуждению грантов принимает республиканская конкурсная комиссия, заседание которой пройдет до 10 августа 2022 года.