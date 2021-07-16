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    19:39, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Около 80% сотрудников привиты – замдиректора поликлиники в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Иммунизация среди населения, какими вакцинами прививают карагандинцев и хватает ли препаратов. Об этом нашему корреспонденту рассказал и.о. заместителя директора по контролю качества медицинских услуг КГП «Поликлиника №4 города Караганды» Шахрух Туламетов.

    Поликлиника №4 города Караганды основана 17 лет назад. Медучреждение обслуживает часть жителей Октябрьского района. В одну смену поликлинику посещают более 500 пациентов. Фактическая мощность – 700 посещений в смену. Тут имеется дневной стационар на 30 коек, который работает в две смены. Ежедневно получают лечение 60 больных. Больным по показаниям организуются стационары на дому. Радиус обслуживаемой территории поликлиники составляет 28 км. Территория является одним из густонаселенных районов города. Поэтому к вопросу массовой вакцинации руководство медучреждения отнеслось более чем серьезно. О том, как проходит вакцинация среди прикрепленного населения рассказал и.о. заместителя директора по контролю качества медицинских услуг Шахрух Туламетов

    - Шахрух Назимбекович, с начала пандемии сколько человек заразились и вылечились от коронавируса среди жителей, прикрепленных к вашей поликлинике? И сколько жителей вы потеряли во время пандемии?

    - За 2020 год нами было зарегистрировано 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня заболевших КВИ насчитывается 1590 человек. К сожалению, во время пика пандемии мы потеряли 28 человек. В 2021-м, с начала года до 10 июля было зарегистрировано 9 летальных случаев.

    - Как проходит вакцинация в вашей поликлинике? Сколько человек получили первый, и сколько второй компонент вакцины?

    - Вообще руководством поликлиники запланировано привить 24725 человек. До сегодняшнего дня иммунизацию прошли 15962 жителя, прикрепленных к нашему медицинскому учреждению. Из них первый компонент получили 10964 человека, а второй компонент – 4998. В процентном соотношении охват населения первым компонентом составил 44%.

    - Какой вакциной вы прививаете пациентов?

    - Прививаем всеми компонентами вакцины Cпутник V, QazCovid-In, Hayat-Vax, Сorona Vac,

    - Были ли случаи осложнения после прививки?

    - Нет, таких случаев у нас в поликлинике не было зарегистрировано. Пациенты получают вакцину. Бываюn, конечно же, сопутствующие симптомы, которые характерны для прививок. Но в целом переносят хорошо.

    - А что на счет сотрудников поликлиники? Все ли они привиты?

    - Не все сотрудники привиты: потому что среди них есть беременные и кормящие женщины. Но в целом охват составляет 79%.

    - Достаточно ли вакцины в вашем учреждении?

    - В данным момент прививаем первым компонентом Гам-Ковид.

    - Насколько важна вакцинация?

    - Благодаря вакцинации мы можем существенно сократить заражаемость КВИ среди населения. Это самый главный способ уберечь себя от коварного вируса. Как я выше привел процент смертности, там видно что летальный исход значительно сократился. Тут есть и заслуга вакцинации. Поэтому, я считаю, что вакцинация очень важна.

    - Спасибо за интервью!


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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