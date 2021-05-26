Около 80 сотрудников ДЧС проводят рейды по водоемам Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С началом летнего купального сезона Департамент по ЧС столицы проводит мероприятия для профилактики гибели и травматизма людей на воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Приведены в готовность спасатели-водолазы, подготовлена к эксплуатации оперативно-спасательная техника с водолазными снаряжениями, плавательные средства и так далее.

Работы проводятся в соответствии с утвержденным Планом-мероприятием по обеспечению безопасности населения в купальный период.

«Ежедневно в рейдовых мероприятиях задействовано около 80 человек, с усилением количеством сотрудников в выходные и праздничные дни. В прошлые выходные были проведены беседы с жителями и гостями столицы с распространением агитационной продукции более 250 экземпляров, составлено 12 административных протоколов.

Совместно с акиматом производится установка запрещающих знаков и информационных стендов (установлено 60 знаков и 14 стендов), всего планируется установить более 90 запрещающих знаков, 30 информационных стендов и 20 плавучих знаков на запрещенных местах для купания», - проинформировали в ДЧС города.

Напомним, в столице определены 23 места купания населения, из которых разрешенными являются только три: Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор», остальные 20 мест - несанкционированные.

В Департаменте по ЧС Нур-Султана обратились к жителям и гостям столицы с просьбой быть более бдительными, не купаться в неположенных местах, в нетрезвом состоянии, не нарушать правила безопасности на водоемах, не оставлять детей без присмотра, не прыгать в воду с мостов и лодок, не заплывать за знаки ограждения.