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Около 80 % прямых инвестиций из Германии  направлены в несырьевой  сектор Казахстана – МИД РК

11 Февраля 2022 15:14
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Около 80 % прямых инвестиций из Германии  направлены в несырьевой  сектор Казахстана – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 80 % инвестиций из Германии были направлены в несырьевой сектор Казахстана. Об этом на брифинге по итогам казахстанско-германских политических консультаций заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе дискуссий с немецкой стороной мы с удовлетворением отметили, что на сегодняшний день Германия является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Казахстана, а наша страна в свою очередь является главным рынком для германского бизнеса в Центральной Азии. Налицо растущий интерес немецких компаний к нашей стране, где сейчас успешно работают около тысячи предприятий с участием немецкого капитала. Хотел бы особо подчеркнуть, что около 80% прямых инвестиций, которые поступили из Германии в Казахстан за последние 15 лет – а это весьма значительная сумма 5,3 млрд. долларов США – были направлены в несырьевой сектор: на качественное развитие сельского хозяйства, строительство, ВИЭ, здравоохранения, транспортной логистики и других приоритетных отраслей», - сказал заместитель министра иностранных дел РК.

Роман Василенко также отметил успешную реализацию проекта строительства крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт в городе Сарани при активном участии немецкой фирмы «Goldbeck Solar».

«В ближайшее время дрезденская компания «SVEVIND» приступит к реализации крупнейшего проекта по строительству ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 гигаватт в степных районах западного и центрального Казахстана. Кроме того, сегодня между РК и ФРГ действуют более 35 соглашений, достигнутые, в том числе, в рамках визитов Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию в декабре 2019 году и феврале 2020 году. Плодотворно работают такие казахстанско-германские институты экономической дипломатии, как Правительственная рабочая группа по работе с немецкими инвесторами, Берлинский Евразийский Клуб и Межправительственная рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству. Наш главный посыл немецким предпринимателям и инвесторам: Казахстан сегодня – это новые возможности и огромный потенциал для выгодного ведения бизнеса. Мы неустанно совершенствуем инвестиционный климат и наша совместная работа, я уверен, приведет к новым достижениям», - сказал Роман Василенко.

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#МИД РК   #Инвестпроекты   #Экономика   #Германия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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