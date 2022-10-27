Около 80 обучающих занятий провели для наблюдателей на выборах в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов сообщил, что центр провел около 80 обучающих занятий для наблюдателей на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 сентября объявили, что мы будем принимать активное участие в наблюдении за выборами. У нас сформированы республиканский и региональный штабы. Мы провели около 80 обучающих мероприятий в онлайн и в офлайн форматах. Обучаем наблюдателей в рамках мировых стандартов и действующего законодательства. Мы понимаем всю сложность избирательной кампании, поэтому полагаемся на опытных, знающих свои права и четко понимающих свои обязанности в качестве наблюдателей людей, которые постараются дать максимально объективную оценку выборному процессу», - отметил на брифинге Толеген Кунадилов.

С начала агитационного периода представители Центра непартийного наблюдения провели серию встреч с руководителями штабов кандидатов в Президенты: Жигули Дайрабаева, Мейрама Кажикена, Каракат Абден, Салтанат Турсынбековой, Нурлана Ауесбаева.

На встречах разъяснены цели и задачи участия Центра в общественном наблюдении за президентскими выборами и озвучена четкая позиция ЦНН о недопустимости нарушения свободы волеизъявления граждан. Представители штабов кандидатов выразили заинтересованность в сотрудничестве по вопросам обучения наблюдателей. Аналогичные встречи проходят на региональном уровне.

На выборах Центр непартийного наблюдения планирует охватить все избирательные участки по Казахстану. Во всех регионах сформирован пул наблюдателей, проводится обучение.

«В рамках долгосрочного наблюдения проводим общественный мониторинг в период агитационной работы, на региональном уровне. У нас действует ситуационный центр, который оперативно доводит информацию для принятия определенных решений. С каждыми выборами активность гражданского общества растет. Если в 2010 году участвовало в качестве наблюдателей 29 тысяч человек, то в 2019 году - 45 тысяч, а в 2021 году участвовало в качестве наблюдателей на парламентских выборах около 74 тысяч человек. Интерес общества растет. Чем больше гражданское общество будет принимать участие в наблюдении, тем больше шансов, что выбор граждан будет защищен законом», - добавил Толеген Кунадилов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.