1 Июня 2022 23:57

Около 80 новорожденных появилось на свет в Международный день защиты детей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на вечер 1 июня в Международный день защиты детей в акушерских блоках многопрофильных больниц города на свет появилось 78 детей, из них 37 девочек и 41 мальчик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Первый день лета стал двойным праздником для малышей, родившихся 1 июня.

Счастливых мам от лица администрации города поздравил руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов, вручив им благодарственные письма от акима города Алтая Кульгинова.

«Сегодня для вас действительно праздник. Мы благодарим вас за то, что на свет появились такие крепыши. Пусть детки растут здоровыми, будущее у них будет светлое, пусть будут гордостью не только вашей семьи, но и всей страны», - поздравил Тимур Муратов.

Мамам малышей вручили памятные подарки - прогулочные коляски, конверты на выписку для новорожденных. Некоторые детки уже получили свидетельства о рождении.

«Сегодня я стала мамой в третий раз. У меня есть еще двое сыновей. Родилась долгожданная дочь. Маленькую принцессу назвали Айлана», - говорит одна из рожениц.

Праздничное мероприятие с поздравлением детей провели и в специализированном доме ребенка. Воспитанников учреждения поздравили представители акимата города, общественных фондов, посольства других стран. В городских поликлиниках прошли дни открытых дверей, праздничные программы с привлечением аниматоров.