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Около 80 нарушений карантинного режима выявили столичных заведениях

29 Августа 2020 18:52
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Около 80 нарушений карантинного режима выявили столичных заведениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 80 нарушений карантинного режима выявили полицейские в увеселительных заведениях столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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В связи с карантином рестораны и кафе могут работать до 23:00.
Два ресторана и один ночной клуб в районе Есиль нарушили рабочий график, установленный в период карантина. Как уточнили в полиции, в ходе рейда мобильной группы в пятницу, 28 августа, рестораны «Метис» и «Шордич», а также ночной клуб «Аура» принимали посетителей в позднее время. Они продолжали работать и после 23:00, что запрещено действующими на сегодня ограничительными мерами.


«У нас проходит рейдовое мероприятие совместно с волонтерами Нур-Султана по нарушениям режима карантина заведениями. К примеру, один из нарушителей – ночной клуб-караоке «Алания» («Аура») по Туран. д. 2. Владелец неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 425. При контрольной проверке был выявлен очередной факт», – сообщил участковый инспектор управления полиции района Есиль Нур-Султана Мейрбан Отеп.


Собранный материал в отношении владельцев этих увеселительных заведений планируется направить в департамент контроля качества и безопасности товаров для принятия процессуального решения.


Всего после выхода постановления главного санитарного врача от 15 августа 2020 года в столице выявлено уже около 78 случаев аналогичных нарушений.


Напомним, что в настоящий момент в связи с карантином рестораны и кафе в будние дни могут работать до 23:00. В выходные дни разрешено принимать посетителей только на летних площадках. При этом объекты общепита должны обслуживать не более 30 посадочных мест.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус  
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