Около 80% казахстанских детей-сирот воспитываются в семьях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект «Балажан», в рамках которого создаются максимально приближенные к домашним условия для воспитанников центров поддержки детей, будет масштабирован по стране. Об этом сообщила главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Жанна Сарсембаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Результаты проекта положительные – улучшились психоэмоциональное состояние детей и их взаимоотношения. Для детей такие условия максимально комфортны и удобны. Оказавшись в этом учреждении, они не чувствуют себя в каком-то интернате, они ощущают себя как дома. Они также посещают школу, и живут, в принципе, как и все обычные дети. Еще одно направление в рамках проекта «Балажан» – это развитие приемных профессиональных семей, внедряется такая форма семейного устройства детей-сирот», - сказала Жанна Сарсембаева после совещания по вопросам трансформации детских учреждений интернатного типа.

По ее словам, проект «Балажан» будет дальше масштабироваться по республике.

«На сегодняшний день он внедряется в Акмолинской области в качестве пилотного проекта. На республику транслировать этот опыт мы планируем уже в следующем году. В настоящее время ведется проработка на законодательном уровне. В настоящее время в республике более 20 тысяч детей-сирот, из них около 80 % воспитываются в семьях казахстанских граждан, как у родственников, так и у других людей. Если говорить об усыновлении, то динамика у нас положительная – 80 %, думаю, эта цифра говорит сама за себя», - отметила спикер.