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    11:11, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 80 иностранцев нелегально работали в области Абай

    мигранты
    Фото: Polisia.kz

    Сотрудниками миграционной службы в областном центре выявлено 79 граждан Республики Узбекистан, которые незаконно занимались трудовой деятельностью по строительству здания, передает агентство Kazinformъ со ссылкой на Polisia.kz. 

    За нарушение миграционного законодательства иностранцы привлечены к административной ответственности.

    Но наказание понесет работодатель, который привлек иностранную рабочую силу с нарушением законодательства страны. Осуществляется сбор материала, который будет рассмотрен в специализированном административном суде.

    Полиция напоминает, что принимающие физические и юридические лица обязаны в течение трех дней уведомить миграционную службу о пребывании у них иностранцев.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Абайская область Видео мигранты
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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