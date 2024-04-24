Около 80 иностранцев нелегально работали в области Абай

Сотрудниками миграционной службы в областном центре выявлено 79 граждан Республики Узбекистан, которые незаконно занимались трудовой деятельностью по строительству здания, передает агентство Kazinformъ со ссылкой на Polisia.kz.

За нарушение миграционного законодательства иностранцы привлечены к административной ответственности.

Но наказание понесет работодатель, который привлек иностранную рабочую силу с нарушением законодательства страны. Осуществляется сбор материала, который будет рассмотрен в специализированном административном суде.

Полиция напоминает, что принимающие физические и юридические лица обязаны в течение трех дней уведомить миграционную службу о пребывании у них иностранцев.