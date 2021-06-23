РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:53, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 80% членов Правительства получили вакцину – Ералы Тугжанов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК ответил, что на сегодня около 80 % членов Правительства получили вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 80 % членов Правительства на сегодня получили вакцину. Поэтому они все имеют возможность работать», - сообщил Ералы Тугжанов.

    Ранее министр здравоохранения отмечал, что очень активно привился депутатский корпус. Если кто-то не привился, то идут протовопоказания: либо медицинские, либо переболевшие.

    «Всем остальным предприятиям едины правила, вне зависимости, какая организация. Всех призываем активно прийти и вакцинироваться и защитить свои семьи», - добавил Алексей Цой.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Вакцинация Правительство РК Коронавирус-Аналитика
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!