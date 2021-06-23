Около 80% членов Правительства получили вакцину – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК ответил, что на сегодня около 80 % членов Правительства получили вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 80 % членов Правительства на сегодня получили вакцину. Поэтому они все имеют возможность работать», - сообщил Ералы Тугжанов.

Ранее министр здравоохранения отмечал, что очень активно привился депутатский корпус. Если кто-то не привился, то идут протовопоказания: либо медицинские, либо переболевшие.

«Всем остальным предприятиям едины правила, вне зависимости, какая организация. Всех призываем активно прийти и вакцинироваться и защитить свои семьи», - добавил Алексей Цой.