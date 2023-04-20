Около 80 человек погибли в давке в Йемене при раздаче гумпомощи

САНА. КАЗИНФОРМ - 78 человек погибли за пару дней до праздника разговения Ид аль-Фитр в результате давки в школе в столице Йемена Сане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Al-Jazeera.

Трагедия произошла поздно вечером в среду, когда сотни людей собрались в школе в районе Баб-эль-Йемен в Сане в надежде получить благотворительную помощь в размере около 10 долларов, которые торговцы раздавали в честь окончания месяца Рамадан.

На видео, размещенном хуситским телевидением в соцсетях, видно, как люди столпились, некоторые кричали и тянули руки, чтобы их вытащили в безопасное место.

На отдельных кадрах, опубликованных хуситами, видны пятна крови, обувь и одежда жертв, разбросанные по земле, а следователи осматривают место происшествия.

Несколько свидетелей сообщили информационному агентству Associated Press, что вооруженные хуситы стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу. По всей видимости, они задели электрический провод, который взорвался и вызвал панику среди людей.

Подконтрольное хуситам Министерство внутренних дел назвало инцидент «трагическим» и обвинило организаторов в «беспорядочном распределении» средств без согласования с местными властями.

По сообщению министерства, двое торговцев, организовавших мероприятие, задержаны, ведется расследование. Хуситы объявили, что выплатят около $2000 компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около $400.

Не менее 73 раненых были доставлены в больницу Аль-Таура в Сане, а семьи бросились в больницы в поисках своих близких.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 21 миллиона человек в Йемене, или две трети населения страны, нуждаются в помощи и защите.