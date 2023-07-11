Около 80% браконьеров безработные – полиция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 80% тех, кто был уличен в браконьерстве или незаконном вылове рыбы, являются безработными. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции комитета административной полиции Министерства внутренних дел Алишер Жармагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проведенного анализа, первой причиной, почему граждане занимаются браконьерством, является низкая экологическая этика. Зачастую они не понимают, какой ущерб наносят окружающей среде ради легких денег. Вторая причина – безработица. Из общего числа тех, кто был привлечен к ответственности, около 80% безработные», — сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам спикера, с начала года в Атырауской, Западо-Казахстанской и Мангистауской областях зарегистрировано 70 уголовных правонарушений. Выявлено 13 случаев незаконного рыболовства, три случая – охоты, 54 факта охоты на редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. К административной ответственности привлечено более 1 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что по итогам рыбоохранной акции «Бекіре-2023» в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях пресечено 972 нарушения, к административной ответственности привлечено 669 лиц, возбуждено 36 уголовных дел, наложено штрафов на сумму 15,7 млн тенге.