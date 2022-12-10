НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Около 80 актюбинских подростков привлекли к уголовной ответственности

10 Декабря 2022, 13:13
Около 80 актюбинских подростков привлекли к уголовной ответственности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 78 актюбинских подростков привлечены с начала года к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 11 месяцев на территории области было привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений 78 несовершеннолетних. С начала года в органы внутренних дел было доставлено за совершение различных правонарушений более 5600 несовершеннолетних, были взяты на учет 600 подростков и 470 неблагополучных семей. Полицейские посещают неблагополучные семьи по месту жительства, изучают жилищно-бытовые условия проживания, проводят профилактические беседы и принимают меры в случае выявления фактов правонарушений», - проинформировал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

За ночные прогулки без сопровождения родителей или законных представителей в полицию было доставлено около 150 актюбинских несовершеннолетних. В отношении законных представителей подростков были возбуждены административные производства по статье 442 ч.1 КоАП РК. 183 законных представителя были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.


Теги:
Новости по теме
Антинаркотический иммунитет прививают молодежи жамбылские полицейские
Очередной схрон с оружием найден в Алматинской области
Гастролеров-карманников из СКО задержали в Астане
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 3 мегаполисах и 5 городах РК
Очередной схрон с оружием найден в Алматинской области
Экорейнджеры появятся в актюбинских школах
Актюбинские исследователи изучили архивные документы в Уфе
Гастролеров-карманников из СКО задержали в Астане
Антинаркотический иммунитет прививают молодежи жамбылские полицейские
10 кг марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области
Рост заболеваемости гриппом зафиксирован в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
2 25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана
3 Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису
4 Как Кокшетау готовится к встрече Нового года
5 Теплоисточник вышел из строя в Семее

Лента новостей