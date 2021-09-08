Около 8 тысяч жителей Карагандинской области участвовали в общеказахстанском диктанте

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала», организованного министерством информации и общественного развития, состоялся общеказахстанский диктант «Тәуелсіздік – басты құндылығымыз!». В этом году его написали 7 872 жителя Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из них 831 госслужащий, 3 020 гражданских служащих, 148 представителей этнокультурных объединений, 22 общественных деятеля, 2 094 студента и 1 757 школьников.

По данным управления по развитию языков Карагандинской области, 80% участников написали диктант на высоком уровне.

Общеказахстанский диктант проводится ежегодно синхронно по всей стране. Его итоги будут озвучены на республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі».