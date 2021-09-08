РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:58, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 8 тысяч жителей Карагандинской области участвовали в общеказахстанском диктанте

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала», организованного министерством информации и общественного развития, состоялся общеказахстанский диктант «Тәуелсіздік – басты құндылығымыз!». В этом году его написали 7 872 жителя Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из них 831 госслужащий, 3 020 гражданских служащих, 148 представителей этнокультурных объединений, 22 общественных деятеля, 2 094 студента и 1 757 школьников.

    По данным управления по развитию языков Карагандинской области, 80% участников написали диктант на высоком уровне.

    Общеказахстанский диктант проводится ежегодно синхронно по всей стране. Его итоги будут озвучены на республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі».


    Теги:
    Культура Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!