Около 8 млрд тенге потратят на обеспечение сел водой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на отчетной встрече обратился к руководителям агроформирований с просьбой помочь односельчанам провести воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона уверен, что наряду с бюджетными средствами к работе по водоснабжению должны подключиться и руководители хозяйствующих субъектов.

«В этом году расходы на обеспечение сел водой будут увеличены более чем в 2 раза - до 7,9 млрд тенге. Положительные изменения почувствуют жители в 59 населённых пунктах. Около 3,6 тысячи домов получат возможность завести водопровод в дом. Отмечу, что при строительстве, водопровод доводится до края поселка. Этого недостаточно. Нужно протянуть трубу вдоль села и поставить максимальное количество колонок, а еще лучше – подвести воду в дом. Прошу всех руководителей субъектов предпринимательства, работающих на селе, помочь своим односельчанам. Это небольшие затраты», - сказал К.Аксакалов.

Аким области сообщил, что за последние 2 года построено 409 км водопроводов. Это позволило улучшить водоснабжение в 72 селах, где проживает более 50 тысяч человек. К воде подключены 19,5 тысячи домов. Водопровод заведен в 647 домов.

Доступ населения области к питьевой воде увеличился до 89,9%.